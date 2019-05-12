北市府砸千萬補助汰換餐具 議員爆夜市仍用「美耐皿」

2019-05-12 19:58

〔記者蔡思培／台北報導〕美耐皿餐具因為裝盛熱食會釋放三聚氰胺等物質，北市府自105年開始要求市場與夜市進行汰換。不過北市議員洪健益走訪汰換率9成的夜市，仍看到攤商使用美耐皿餐具，他質疑台北市長柯文哲力推兩年的一次性及禁用美耐皿餐具政策是大破功。

洪健益10日在議會警政衛生部門質詢指出，北市環保局與市場處市場、夜市推廣一次性及禁用美耐皿餐具政策，市府從105到108年砸了2000多萬補助攤商汰換餐具。不過洪健益到汰換率9成的南機場夜市抽查，仍可看到攤商使用免洗筷、紙碗。洪健益說，市府花了2000多萬補助，但攤商拿到錢後仍繼續用美耐皿餐具，「怎麼輔導？錢都被拿走了。」他也批評，柯文哲力推兩年的一次性及禁用美耐皿餐具政策是大破功。

環保局長劉銘龍表示，都有針對攤商申請補助進行視察，之後才將補助款項交給市場處發放。對於攤商疑似申請補助，卻仍使用免洗筷及紙碗情形，將加強稽查管理。

市場處表示，自106年開始推動夜市飲食區更換一次性及美耐皿餐具計畫，環保局也會協助清運回收舊有美耐皿餐具。迄今已有寧夏夜市等9處夜市、計227攤申請更換餐具補助。市場處預計於今年年底完成所有夜市攤販更換環保餐具。

南機場夜市自治會會長林督欽表示，其實店家都已配合政府購買新餐具，只是有些攤商覺得舊餐具丟掉可惜。此外，部分商家只是用美耐皿來墊裝黑輪等較燙食物、怕燙傷客人，而非直接裝盛食物。林督欽也說，現在已經有跟攤商進行宣導限塑，將嚴格要求將免洗餐具收起。

對於議員指出有攤販申請補助換用環保餐具、卻未確實使用，市場處則表示，當初夜市自治會申請補助時，均有切結承諾不得再使用一次性及美耐皿餐具，市場處將與環保局加強稽查，每周派員進行巡查餐具使用情形。若發現現場有使用一次性及美耐皿餐具，會請其配合環保局清運回收，若屢勸不聽仍未改善者，市場處得按補助計畫內容與相關規定，要求夜市自治會償還補助款項。

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