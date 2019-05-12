傷童精障女就醫 同病胞弟頓失依 警社政連線覓安置化危機

2019-05-12 19:44

〔記者王俊忠／台南報導〕50多歲的張姓女子日前在台南街頭突然對1名8歲女童扯髮、不斷碎念「小孩會放電、傳電」的話，女童母親報警，警方帶回張女時得知張女罹患思覺失調症需強制就醫，其家裡還有1位相依為命的40多歲弟弟（患重度精神障礙與自閉症），警方馬上到張家尋找張男，並設法聯絡上張男的二姐。

患有思覺失調症的張女被控涉傷害8歲女童，案發隔天上午，張女被送到台南地檢署後，檢察官求慎重、將張女送到成大醫院精神科做鑑定，精神科醫師鑑定張女須即到嘉南療養院住院治療。

由於張女平日常帶著精神有問題的胞弟在市警六分局金華派出所轄區出入。金華所警員林于翔得知張女與有精神重度障礙的胞弟兩人住在南區鹽埕路的租屋處相依為命，當天近午，林員即到張男住處尋找，因屋內大門深鎖、無人回應，找來屋主打開門鎖、沒發現張男蹤影。

林于翔改從警政查詢系統下手，林員到張男曾設籍過的地址查訪都無所獲，就請市府社會局查閱是否有張男申請政府相關補助的資料？社救科果然查到張男曾於2008年申請過補助及留有張男二姐的電話。

林員聯絡張男二姐出面、到張男租住處協助處理，當天下午3點許，張男已自行返回租住處，讓警方、社政人員都鬆了一只氣，警方、社工告知張男二姐說「張男大姐已被強制送醫，張男需由二姐照料」。

住在他處的張男二姐也負責的帶胞弟回家安置，但張男二姐說「平日白天有上班，胞弟需社政單位幫忙安置到適當處所」，社工得知這事、也答應白天協助把張男安置到適合處所，不致讓這名精神疾病患者可能到處趴趴走、成為街頭一顆不定時炸彈。

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