工讀生出來！「功夫黑熊」園內耍棍 無師自通震撼遊客

2019-05-12 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕1頭黑熊在動物園裡被民眾目擊，從地上抄起1根木棍開始玩耍，情景宛若在練武功，民眾將此拍攝下來張貼在網路上，影片遭到瘋傳，台灣網友對此直呼「功夫黑熊！」、「工讀生出來！」

從日本民眾拍攝的影片中可見，1頭黑熊坐在地面上，使用雙掌夾住1根木棍，讓木棍來回迴旋、轉動，牠甚至抬起1隻腳讓木棍擺動的速度更為快速，還將它拋向空中，該隻黑熊只要沒有成功接住木棍，就會起身去將它撿回來繼續玩耍，模樣相當逗趣、可愛。

日本民眾7日在推特貼文指出，影片中的動物是「亞洲黑熊（ツキノワグマ）」，拍攝於本州西部廣島市的「安佐動物公園」；不少台灣網友對此留言提到「被品種耽誤了的武術家」、「叫工讀生出來哦」、「前生遺留下來的記憶」、「其實是悟空轉世」、「有人在裡面啦」。

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