紓解中市精密園區交通 永春南路延伸工程明年1月完工

2019-05-12 16:24

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市望高寮是著名的賞夜景地點，聯外道路中台路交通量已趨飽和，加上精密機械園區一期及二期陸續開發，周邊道路交通將更加壅塞。台中市政府建設局因此規劃「永春南路延伸至遊園路道路工程」，建設局今日表示，目前工程進度超前，達66.23％，預計明年1月底完工，可紓解望高寮及精密機械園區交通。

建設局表示，中台路為南屯區往烏日、龍井區的唯一聯外道路，交通量已趨飽和，加上永春南路北側的精密機械園區一期及二期陸續開發，未來永春南路、中台路的交通將更加壅塞。

「永春南路延伸至遊園路道路工程」起自永春南路，迄至中台路，全長960公尺、路寬20公尺，工程費2億4752萬元。建設局表示，施作項目除了道路及2座橋樑工程外，還包含4座永久滯洪池；目前2座橋樑已完成至橋面板，4座滯洪池也已完成，將陸續施作道路路基及側溝，工程進度達66.23％，進度超前，預計明年1月底可完工。

建設局指出，該工程將南屯區與龍井、烏日區形成區域整合，完善都市防災機能及促進周邊整體發展，進而紓解精密機械園區因就業人口所增加的交通流量。

由於汛期將來臨，建設局長陳大田要求該工程須特別注意汛期施工期間的排水及水土保持，後續道路路基工序，務必與管線單位協調配合，妥善規劃工程期程，降低對附近居民進出影響，期許在顧及工程品質下，能在明年農曆年前完工，回應地方期待。

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