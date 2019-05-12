2小鳥打架像摔角 為護衛幼雛激戰1小時

〔記者蔡文居／台南報導〕母愛真偉大！一名黃姓鳥友在台南高鐵站附近發現一對栗尾椋鳥為了護衛幼雛，對入侵爭奪樹洞的另一對栗尾椋鳥，大打出手，由樹上打到地上，激戰10幾回合，全部歷時約1小時，十分精彩。
拍鳥俱樂部負責人黃蜀婷表示，該會成員黃姓鳥友日前在台南高鐵站附近意外發現一對栗尾椋鳥，其中一對成鳥已在一棵枯樹上的樹洞育雛，另一對成鳥想搶下樹洞下蛋。雙方為此大打出手，由樹上打到地上，另2隻則在一旁「觀戰」，時而現身博鬥現場「加油打氣」，戰鬥之烈激烈，堪稱媲美摔角節目。
她說，雙方前後激戰了10幾回合，打到精疲力竭，因苦無裁判喊卡，最後累到索性壓制地上休息。整個過程全被記錄下來，實在太精彩了。
黃蜀婷表示，由於原本的一對栗尾椋鳥已在樹洞中孵出了小鳥，正忙著育雛，對於入侵的另一對，發揮母愛強力反擊，才讓對方無功而返。
栗尾椋鳥又名灰頭椋鳥，身長約20公分，分佈於南亞、中國南部、泰國等東南亞等地，在台灣屬於外來種野鳥，在低海拔及平地地區，春天木棉花開時，經常可發現牠們現蹤於木棉花樹稍覓食。
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