2小鳥打架像摔角 為護衛幼雛激戰1小時

2019-05-12 16:00

〔記者蔡文居／台南報導〕母愛真偉大！一名黃姓鳥友在台南高鐵站附近發現一對栗尾椋鳥為了護衛幼雛，對入侵爭奪樹洞的另一對栗尾椋鳥，大打出手，由樹上打到地上，激戰10幾回合，全部歷時約1小時，十分精彩。

拍鳥俱樂部負責人黃蜀婷表示，該會成員黃姓鳥友日前在台南高鐵站附近意外發現一對栗尾椋鳥，其中一對成鳥已在一棵枯樹上的樹洞育雛，另一對成鳥想搶下樹洞下蛋。雙方為此大打出手，由樹上打到地上，另2隻則在一旁「觀戰」，時而現身博鬥現場「加油打氣」，戰鬥之烈激烈，堪稱媲美摔角節目。

她說，雙方前後激戰了10幾回合，打到精疲力竭，因苦無裁判喊卡，最後累到索性壓制地上休息。整個過程全被記錄下來，實在太精彩了。

黃蜀婷表示，由於原本的一對栗尾椋鳥已在樹洞中孵出了小鳥，正忙著育雛，對於入侵的另一對，發揮母愛強力反擊，才讓對方無功而返。

栗尾椋鳥又名灰頭椋鳥，身長約20公分，分佈於南亞、中國南部、泰國等東南亞等地，在台灣屬於外來種野鳥，在低海拔及平地地區，春天木棉花開時，經常可發現牠們現蹤於木棉花樹稍覓食。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/