新北市高中教甄登場 錄取率約2.11％

2019-05-12 15:14

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市立高級中等學校108學年度教師聯合甄選初試今天在永平高中、清水高中及新莊高中3校舉行。新北市政府教育局表示，這次市立高中職教甄共有68名教師缺額、28門科別，計有3221名應考人報名，錄取率約為2.11%。初試錄取名單將於108年5月17日下午8時於新北市教師聯合甄選報名系統及新北市立錦和高中網頁公告

新北市教育局表示，教甄初試應試普通科者，按初試總成績，依全市該科教師總缺額數12倍錄取參加複試；應試職業類科者，則按初試總成績，依全市該科教師總缺額數6倍錄取參加複試。

教育局提醒，5月15日下午8時後將開放應考人查詢初試成績，應考人可依身分證統一編號，逕至新北市教師聯合甄選報名系統（http://career.ntpc.edu.tw/）自行下載成績單。成績複查應於5月16日上午8時至12時向新北市立錦和高中教務處提出，限應考人親自或委託他人現場申請，逾時不受理。

初試錄取名單將於年5月17日下午8時後於新北市教師聯合甄選報名系統及新北市立錦和高中網頁公告，初試錄取人員應於5月19日下午2時至下午5時親至新北市立海山高中報名，複試將於108年6月2日辦理，報名作業依簡章內容辦理。

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