為東非嚴重水災饑荒募心募愛 浴佛、奉茶母親節滿滿感恩

2019-05-12 15:15

〔記者廖淑玲／雲林報導〕慶祝「佛誕節、母親節、慈濟日」，上千社區民眾今天在慈濟雲林聯絡處一起感謝親恩並為東非嚴重水災饑荒募心募愛，加入慈濟超過30年張錦惠全家10人到場參加並接受子孫奉茶及獻花，溫馨滿滿。

慈濟雲林聯絡處今天盛大舉辦感恩活動，慈濟志工帶領大家以手沾馨香躬身禮敬，體驗佛陀的德香、法香、心靈之香，主辦單位特別安排子女、孫子女向長輩奉茶獻花，感動全場。

慈濟雲林聯絡處志工余天助指出，今天是佛陀聖誕，也是慈濟「浴佛節、母親節、全球慈濟日」三節合一殊勝日子，歡迎大家來虔誠浴佛表達最誠摯的敬意與感恩，感念佛恩、父母恩、眾生恩。

尤其此次東非3國遭受伊代氣旋重創帶來大災難，其中莫三比克災區因糧食短缺，有的收容中心44個人一天只分配到一杯豆子的食物，讓人心疼，活動中特別播放相關災區影片，期許人人出一點心、出一點力，幫助非洲災民。

雲林縣副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵、虎尾警分局長郝心誠等人都到場祝福；活動中打卡說愛、照相送感恩吊飾，鼓勵大家勇敢對母親及長輩說愛。

來自虎尾的張錦惠，全家總動員3代同堂參加浴佛及奉茶，大女兒康瑞媜感念媽媽從年輕時就很辛苦，今天3代全都來陪媽媽過節，祝大家母親節快樂。

活動中不少人主動投竹筒、有的隨緣布施，掏出身上的錢，10元、百元不嫌少，人人盡一己之力希望幫助東非災民早日離苦重建家園，也讓自己過了一個有意義的母親節。

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