單親家庭度母親節 社會局提供單親爸專線

2019-05-12 14:54

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府社會局和婦幼發展協會合辦「企鵝爸、袋鼠媽圓夢感恩」活動，邀新北市53個單親家庭慶祝母親節，新北市婦幼發展協會秘書長呂慧驕說，活動安排讓子女通過重重障礙，為媽媽爸爸或阿公阿嬤奉上熱茶，表達感恩之情，也親子拓印母親節壁畫，見證孩子的成長。

呂慧驕表示，單親家庭的家長負擔吃重，身兼母職或父職的企鵝爸、袋鼠媽則須負起全部養育和經濟能力，因此邀請53個單親家庭一同慶祝母親節，協會已經連續3年舉辦活動，每個家庭除了致贈蜂蜜蛋糕，還有圓夢獎金鼓勵孩子。

37歲的謝姓單親爸爸要工作兼顧照顧未滿4歲的女兒，蠟燭兩頭燒；年滿70歲的阿嬤幫忙照顧單親女兒生的幼兒，幸好有兒子幫忙分擔；黃媽媽一手拉拔3個女兒，當女兒走過障礙奉茶時，黃媽媽雙手擁抱女兒，感動得潸然淚下。

家住蘆洲的謝姓爸爸，3年前與妻子離異，為了邊工作邊照顧1歲的女兒，選擇機動性較高的電話行銷工作，目前女兒白天送幼兒園，他一下班就趕緊去接回。

小慈的阿嬤今年已70歲，白髮斑斑，但必須幫忙照顧小慈，好讓她的媽媽去雞排店工作，幸好小慈的舅舅住在一起，今天小慈由阿嬤和舅舅陪同參加活動，雖然還不會奉茶，但非常開心。

黃媽媽帶著3個女兒參加，最大的女兒13歲，姊代母職幫忙照顧二妹，讓媽媽可以專心照顧有發展遲緩的么妹，幸好社會局有提供低收入戶等經濟和福利補助服務。

新北市社會局長張錦麗表示，市府委託新北市婦幼發展協會辦理單親爸爸關懷專線0800-581-958，給予單親爸爸各項情緒支持，並提供育兒指導、醫療衛生、親職教育等相關服務，也會媒合相關福利資源，陪伴社區單親家庭，歡迎單親爸爸或單親家庭，勇於向外尋求資源和協助。

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