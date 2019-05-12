虎尾建國眷村「卡檨仔」 重溫早年好味道

2019-05-12 13:46

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾建國眷村兩側芒果樹結實纍纍，虎尾建國眷村再造協會今天在建國一村封路修剪，開放民眾「卡檨仔」，大家扶老攜幼打芒果及撿拾，但手腳滿滿「紅豆冰」蚊子咬痕，重溫早年眷村熱鬧的情景。

虎尾建國眷村再造協會理事長魯紜湘指出，土芒果是眷村人最難忘的滋味，加上今天是母親節，特別舉辦打芒果活動，尤其歡迎親子參加，中午招待大家品嚐炸醬粿仔條、酸辣湯，回憶眷村的好味道，眷村媳婦胡娜教大家現場製做「檨仔青」，吃到酸酸甜甜的情人果。

魯紜湘指出，再造協會利用虎尾建國一村1號作為眷村文化駐地工作站，並事先透過網路號召找來虎科大學生志工黃詠德、葉嘉祐等人協助整理環境及交通管制，協助封路打芒果，陪伴大家歡度母親節。

魯紜湘說，虎尾建國眷村是雲林一塊神祕淨土，為推動眷村保存與活化，虎尾建國一、二村已列有形文化資產聚落建築群，通過文化部建國眷村再造歷史現場計畫補助1億積極施作，今天利用打芒果活動找回眷村歷史片段。

民眾扶老攜幼帶走一袋又一代的土芒果，還不忘秀出手腳上一個又一個紅腫的蚊吻印記，大家戲稱今天讓眷村的蚊子難得飽餐一頓。

不捨眷村凋敝投入保護歷史聚落文物的魯紜湘說，該會利用建國一村一號作為眷村文化駐地工作站，為眷村尋找活化與重生的機會，提供公部門規劃參考，一起找出眷村未來發展。

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