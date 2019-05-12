白河蓮田處處開花 閤家賞花媽媽開心

2019-05-12 13:24

〔記者王涵平／台南報導〕白河新蓮盛開，今日母親節不少民眾帶母親賞花，悠閒穿梭花海合影，免去前往熱門景點塞車之苦。

今年蓮花季活動將於本月18日揭幕，蓮花公園積極整裝，蓮花則已綻放迎賓，母親節週休假期，已吸引不少遊客前往，有許多是攜家帶眷專程陪媽媽前往賞花，之後再前往關子嶺吃桶仔雞山產、175咖啡公路喝咖啡等。

今年白河蓮田面積約250公頃，包括詔安、蓮潭等傳統蓮產區及林初埤、玉豐往竹門綠隧等地，都可見到蓮花陸續綻放。

蓮農表示，今年蓮田面積大致維持去年規模，而鄰近後壁區也有種植，蓮田花海景觀可期，蓮花在宗教上也有祈福意義，不少媽媽都說非常喜歡看蓮花，帶媽媽賞花別具意義，漫遊蓮田的心情特別好，花季最長可持續到9月。

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