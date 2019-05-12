宜蘭綠博今年45萬人次遊客 暑假童玩節接棒

2019-05-12 13:14

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣春季旗艦活動綠色博覽會今閉幕，44天活動期，約有45萬人次入園，夏季旗艦活動將在7月初由童玩節接手，縣長林姿妙與大家相約暑假童玩節見。

今天是母親節，閉幕式演出團體日本華凜太鼓團，表演撼動人心的太鼓，向偉大母親致敬，宜蘭縣悟遠劇坊表演歌仔戲為台灣祈福，林姿妙上台致詞時，一名小女孩獻上康乃馨，祝她母親節快樂。

本屆綠博最終日，宜蘭天氣放晴，許多人帶著媽媽入園遊玩，冬山河生態綠舟會場湧入爆滿人潮，主辦單位統計，今年活動入園高峰期是清明節連假，4天遊客數超過10萬人次，緊接著遇上連續陰雨，44天展期下了20天的雨，入園總數與去年的47萬人次差不多，明年綠博將精益求精。

閉幕式尾聲，會場降下「春遊綠博」、「夏樂童玩」2條巨幅布條，林姿妙預告，綠博結束後由童玩節接續啟航，再過1個半月，童玩節就在冬山河親水公園登場，春夏秋冬一棒接一棒，各有精彩活動上演，請各界繼續支持。

本屆童玩節新增夜間活動，首度將開幕式移師晚間，預計7月5日晚上開幕，隔天開園，童玩節吉祥物今天也到綠博園區亮相，邀請大家共襄盛舉。

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