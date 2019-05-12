中市亂挖河岸護岸？ 惠來溪環境營造工程施工啦！

2019-05-12 13:15

〔記者歐素美／台中報導〕網路謠傳台中市政府不維護綠、柳川，卻在大遠百旁河岸護岸亂挖。水利局澄清指出，是新光三越對面的惠來溪河岸環境營造工程施工啦！市府爭取中央前瞻計畫補助6.22億元，進行惠來及潮洋溪水環境工程，將截流沿線民生汙水，設置聯合水質淨化場及營造永續水環境景觀，去年底發包、今年2月動工，預計2020年底完工。

水利局表示，惠來溪、潮洋溪水環境工程，將比照柳川、綠川經驗，首重水質改善，以恢復河川生命力及打造永續水環境為目標，預計截流沿岸民生汙水約1.5萬噸，在朝馬運動中心周邊公有地設置水質淨化場，淨化水源排回惠來溪，完工後可將水質從中度汙染降低至輕度汙染，並串聯水湳經貿園區及七期新市政中心，提供更優質的水岸環境。

在景觀改造方面，市府將以豐富植栽及水生植物為河川護岸注入綠色元素，營造律動及多元性水域，並在公51用地、朝馬運動中心、逢甲廣場及台灣大道廣場等節點，進行景觀營造，其中，朝馬運動中心周邊水岸景觀，以河中島及人行橋為營造主軸，打造惠來溪唯一河岸休憩空間。

因原有規劃，將河道彎度變美，朝馬運動中心戶外籃球場則需遷移至北邊，附近居民反應影響原有使用習慣，市長盧秀燕上台後，水利局變更設計，不再遷移籃球場，並於今年2月動工，預計2020年底完工。

水利局長范世億表示，現在綠、柳川也維持得乾淨漂亮；雖然近期常有間歇性大雨，造成柳川景觀段河道殘留樹枝、淤泥及垃圾，水利局獲知後也立刻依據標準作業程序加速清理，在最短時間內恢復河道景觀，呼籲民眾不要亂傳不實訊息，以免誤導他人。

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