皮卡克迎佛市集 25日高雄巨蛋見

2019-05-12 12:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕靈鷲山皮卡克親子迎佛音樂市集5月25日在高雄巨蛋登場，預計邀請100對親子和「富貴金佛」牽手許願，祈福好運整年，同時也透過市集活動，為26日的孔雀明王祈福法會暖場。

靈鷲山說明，皮卡克親子迎佛音樂市集25日下午5點到8點，在高雄巨蛋廣場舉辦，活動焦點是讓所有參與民眾，都能和「富貴金佛」牽手許願。

靈鷲山高屏講堂執事法泰法師指出，富貴金佛是一尊很靈感、能滿願的佛，又名行動佛，特別開放100對成功預約參加活動的親子檔，結緣一張孔雀明王祈福卡，讓圓滿法相的富貴金佛加持福報。

法泰法師進一步表示，隔天26日祈福法會，可憑這張祈福卡點一盞闔家平安燈，祈願親子同行燃燈與佛結緣、好運一整年，祈福開運、心想如願，把平安與富貴帶回家。

靈鷲山指出，這場難得的迎佛音樂饗宴高手雲集，節目包括鏡劇厘馬戲A-Z Circus、親子互動魔術SHOW、金曲團隊甄藝樂場Jen's Musical Workshop活潑可愛的親子音樂劇，以及靈鷲山青年團的杯子打擊樂、豆豆姊姊說故事等。

靈鷲山強調，佛法需要傳承，為鼓勵年輕人接近音樂與佛法，邀請普仁獎得獎小太陽欣賞現代生活美學結合故事、兒歌、藝術的表演，輕鬆、活潑寓教於樂，也適合假日親子共賞。

此外，26日上午8：30到晚上8：30，靈鷲山將在巨蛋舉辦今年第4場水陸先修法會～孔雀明王經暨五大士瑜伽燄口千年護國殊勝法會，預計會有超過3000人參加。

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