爆發疥瘡群聚感染18人 中榮：已完成治療及預防性投藥

2019-05-12 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕台中榮總院內近日爆發疥瘡群聚感染，總計18名感染者中有14名護理師、4名病患，皆已完成治療，身體狀況沒有大礙。另有期間接觸者共55人，也經由院方安排完成預防性投藥，目前院內沒有發現新增病例。

綜合媒體報導，台中市衛生局今（12日）早表示，本月1日接獲台中榮總通報後，隨即啟動疫情調查。經調查發現，此次事件的指標個案於2月16日入院，因全身多處傷口至外院就醫，當時被診斷為乾癬及牛皮癬，3月21日會診皮膚科更改藥物，因症狀一直沒有改善，4月3日再經皮膚科診斷為挪威型疥瘡，當下立即採取接觸隔離措施，以及疥瘡相關感染管制措施。總計有18人遭感染，分別為14位護理師及4位病人。

台中榮總發布的聲明稿則表示，14位護理師因照顧感染疥瘡的該名患者，出現疑似遭感染的皮疹症狀，經皮膚科醫師施以藥膏及口服藥物治療，目前遭感染的病患及護理師皆已痊癒。至於部分人士先行購藥服用，該院也給予全額補助。疥瘡非法定傳染病，目前院內也沒有新增個案，狀況已控制，請民眾無須過度恐慌。

中市衛生局則提及，本案將持續監測至6月26日，期間若無新增個案，將隨即解除列管。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/