韓綜RM玩法爆抄襲漫畫 智財律師：不構成著作權侵害

2019-05-12 11:59

〔記者林菁樺／台北報導〕韓國招牌綜藝節目「Running Man」在4月28日的節目中以「我的特別金錢比賽」為主題，因遊戲概念與人氣網路漫畫「Money Game」類似，而爆發抄襲爭議，不過，智財權律師林佳瑩指出，著作權並不保護概念，通常提告不容易成功，除非是節目佈景、燈光雷同才會構成侵害著作權。

恒達法律事務所合夥律師林佳瑩解釋，著作權法保護的是表達後的成果，不保護想法、概念。若以Running Man節目爭議為例，漫畫家在漫畫中畫了玩法，被節目組拿來用，並不會構成著作權侵害，但若節目的佈景設計若與漫畫中場景相似，就可能構成侵害著作。

台灣過去也有節目抄襲挨告的先例，藝人胡瓜主持的節目挑戰101被控抄襲外國1vs100益智節目，但法院判決書提到，益智類型問答節目常搭配多種不同關卡或求救方式，是一般益智類型節目呈現的程序或設計構想、概念，「不宜過度適用著作權法保護。」

不過，判決書中也提到，1vs100節目的舞臺設計、主持人與參賽者及100位把關者的座位、互動方式、問答模式、求救方式及獎金獎勵方式，「有其特殊之表達方式」，並藉此種一連串表達方式，增加節目張力，應認屬著作人構想的特別表達，仍得受著作權保護。

林佳瑩分析，當時提告未成功是因為以逾越訴訟期，若依判決書來看，因節目舞台設計等有特殊表達方式，屬於作權保護範圍，自訴人很有機會可以告贏。

而Running Man節目在爆發抄襲爭議後，火速出面致歉，林佳瑩指出，法律上雖無侵害著作權疑慮，但外界認為概念仍屬抄襲，商業考量上因社會無法認同，節目自然會道歉平息眾怒。

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