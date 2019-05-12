兒身障、孫自閉 超級阿嬤堅持譜出幸福路

2019-05-12 11:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕不能沒有妳！彰化縣鹿港鎮76歲阿嬤丁秋月，育有4子2女，原本擁有一個幸福家庭，未料2兒子退伍後一次車禍，造成腦部重創，必須變賣家產才能救回一命，但仍產生行動不便等後遺症，後來2子與某女子產下1女，卻患有重聽、自閉症等障礙，女方卻不告而別，丁秋月只好一肩扛起照顧責任，讓孫女接受治療與教育，其他子女們假日就來陪伴，丁秋月堅持拼圖幸福家庭，在母親節前夕，獲得彰化家扶頒發「自強母親」肯定。

彰化家扶中心今年家扶從1781戶扶助家庭中選出10位自強母親，這些自強母親中有的歷經離婚、家暴或家人重病，其中來自鹿港的丁秋月照顧身障兒30年，又嬤代母職照顧特殊孫女5年，一肩扛起照顧家人的精神，令人動容，也因此特別從彰化發展學園中獲選照顧特殊兒童的家長模範。

丁秋月表示，當年孩子出車禍陷入昏迷，連醫生都決定放棄，但她堅持要救回來，事後醫藥費花掉一棟房子的錢，終於讓孩子狀況恢復穩定，幸運的是，他現在已能外出跟著朋友工作賺錢，5年多前，他未婚帶回一名懷孕女子返家，雖然又氣又喜，全家人也開心迎接第一個內孫女小甄，但喜悅維持不久，媳婦無預警離開，孫女又陸續被診斷患有右耳聽障、過動、發展遲緩等自閉障礙，對當時年紀7旬的她，必須扛起照顧的責任。

遇到了就面對吧！丁秋月說，大兒子的小孩也患有自閉障礙，也是靠她從小帶到大，因此發現小甄有相同症狀後，更是全心照顧，只是年紀大，照顧時被好動的小甄氣哭好幾次，後來送到彰化家扶發展學園接受日托教育服務，住在附近的女兒也會回家分擔，才能有時間放鬆。

丁秋月女兒說，家庭接連發生困境，媽媽從來不喊苦，也沒選擇放棄，用超乎勇敢的行動力帶領家中每個成員前進，在她的堅持下，幸福家庭的樣貌又一點一滴拼湊起來了。

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