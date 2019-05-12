台灣最早賣中文書的72年老書店 獲文化部金援保存

2019-05-12 11:09

〔記者俞肇福／基隆報導〕為了保存具潛在文化資產的私有老建築，文化部啟動了「私有老建築保存再生計畫」，位於基隆市義二路、信二口的自立書店與位於南榮路243巷內的梅英居，今年4月19日通過文化部複審；仁愛區的「梅英居」獲得152萬8632元的補助，信義區「自立書店」是二戰結束後，台灣最早販售中文書籍的書店，則獲得357萬9875元的補助。

「梅英居」老屋於1948年興建完成，洗石子立面裝飾有幾何風格圖樣和馬賽克磁磚，門前小廣場並植有二層樓高之茶花樹，為基隆在地典型的常民生活小尺度建築，更代表基隆沿山勢紋理興建的建築特色；老屋修復後計畫設立陶藝工作室，開放部分空間供鄰里或鄰近的學校老師、學生使用，目前已與基隆在地文史團體簽訂MOU，希望梅英居能成為以陶會友、文化交流的夢想基地。

位於義二路、信二口的「自立書店」，1955年遷到現址義二路46號。1918年出生的陳上惠老先生今年101歲了，回想當時1945年10月上岸，去了報社應徵才沒上班2、3天就遇到了228事件，報社倒了，因為是外省人身分不敢回報社宿舍，前途茫茫，由於二次大戰結束後，台灣賣書籍的書店只有賣日文書，沒有中文書，陳上惠萌生開中文書店的想法，1947年4月4日自立書店正式開幕，成為台灣第一家販售中文書籍的書店。

陳上惠是台灣最早的中文書店創辦人，在當年都是日文書的時代，奠立了台灣中文書的基礎，歷經72年時光，「自立書店」仍然屹立不搖，見證著基隆哨船頭的歷史風華；書店目前由下一代接手經營，家族成員對書店建物有著深厚感情，適逢文化部辦理保存再生計畫，陳家人說：「這真是個美好的計畫。」

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