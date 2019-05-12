讓你COOL一夏！ 麗星郵輪也能吃得到永康街芒果冰

麗星郵輪集團今年夏天與北市永康街知名冰品業者ICE MONSTER合作，將芒果冰搬上郵輪，今年６到８月，旅客可以在寶瓶星號吃到當季新鮮台灣愛文芒果製作的芒果冰。（記者俞肇福攝）

2019-05-12 10:13

〔記者俞肇福／基隆報導〕台灣郵輪蓬勃發展，成為亞洲郵輪第2大市場，各大郵輪集團爭相想噱頭競逐搶客。最早以基隆港為郵輪母港的雲頂郵輪集團，為了迎戰其他郵輪集團到台灣搶客，今年夏天出新招，6到8月將知名永康街芒果冰館搬上寶瓶星號，要讓國內外旅客在寶瓶星號郵輪上，就能吃到台灣國民美食芒果冰。

雲頂郵輪集團台灣區業務部副總裁劉曉寧表示，為了服務旅客，和台北市永康街知名冰品業者ICE MONSTER合作，將芒果冰搬上船，讓旅客在船上免費享用100%台灣愛文芒果製作的芒果冰；ICE MONSTER行銷業務經理王靖堯說，芒果冰的芒果都是郵輪靠泊基隆港時新鮮運送上船，公司也派專人在船上指導服務，讓遊客在船上吃到相同品質的芒果冰。

劉曉寧表示，因應暑期旅遊旺季到來，推出全新歌舞大秀《Harmony和諧》，呼應全球暖化議題，希望用表演喚醒更多人理解大自然的美麗與奧妙，提供不一樣的體驗；而新任行政主廚朱而文，在「王朝」餐廳為喜愛湯品的台灣旅客，依照節氣獻上8款港式煲湯。

由朱而文為台灣旅客量身設計8道港式煲湯，包括清熱消暑的瑤柱冬瓜薏米排骨湯、利水除溼的花生蓮藕赤小豆排骨湯、娃娃菜鯊翅骨響螺瘦肉湯、山藥圓肉排骨湯、節瓜章魚排骨湯、西洋菜排骨鳳爪湯、黑豆章魚豬尾鳳爪湯等湯品。

因應暑期到來，6月中開始的9個航次舉辦「北歐仲夏節」特色航程，提供主題晚餐、特調飲品、主題派對；7月則有日本沖繩美食之夜，讓民眾搭郵輪體驗各國風情。

麗星郵輪集團今年夏天與北市永康街知名冰品業者ICE MONSTER合作，將芒果冰搬上郵輪，今年６到８月，旅客可以在寶瓶星號吃到當季新鮮台灣愛文芒果製作的芒果冰。（記者俞肇福攝）

麗星郵輪集團台灣區業務部副總裁劉曉寧（左）表示，在寶瓶星號除了可以吃到永康街知名的芒果冰外，各式新鮮海鮮各國料理，船上一應俱全，滿足台灣人的味蕾。（記者俞肇福攝）

麗星郵輪集團旗下寶瓶星號郵輪，除了今夏可以吃到永康街知名的芒果冰外，各式新鮮海鮮各國料理，船上一應俱全，滿足台灣人的味蕾。（記者俞肇福攝）

麗星郵輪集團新任行政主廚朱而文，在寶瓶星號「王朝」餐廳為喜愛湯品的台灣旅客，依照節氣獻上8款港式煲湯。（記者俞肇福攝）

麗星郵輪集團新任行政主廚朱而文，在寶瓶星號「王朝」餐廳為喜愛湯品的台灣旅客，依照節氣獻上8款港式煲湯。（記者俞肇福攝）

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