安養中心開趴 輪椅阿嬤「站」起來走秀…

2019-05-12 09:29

〔記者王俊忠／台南報導〕「那我要去租新娘禮服！男的是要穿西裝嗎？」，阿公、阿嬤你一言我一句的討論著，這是台南安平區如新護理之家男、女院民們參加母親節老寶貝化妝走秀的興奮之情。22位阿嬤與兩位阿公院民穿上新娘禮服與西裝上伸展台展現自己老但充滿活力的熱情。

如新護理之家負責人賴建宏表示，院內住民以高齡者居多，有時想為他們拍照，阿公、阿嬤們常說：「自己又老又醜、穿的衣服也不好看，不想拍照」。這些長輩常會因老化、生病不健康，沒有信心秀出自己。

為此，如新護家籌辦母親節慶祝活動時先對院民做民調，結果多數阿嬤選擇想參加穿禮服化妝走秀活動，促成這項老寶貝走伸展台的特別活動，長輩院民們年輕的心被這活動激活了！

22位阿嬤與兩位阿公院民各自拿出壓箱寶禮服及西裝，有的阿嬤還特地去租用禮服，在母親節假期，他們上妝、穿上多年來不曾再穿過的亮麗禮服，在護理之家內走秀，院民們的許多家屬熱情參與、為院民加油打氣，叫好聲此起彼落。不過，院民的另一半都不願意參加走秀，理由多是「歹勢啦」！

幾位不良於行的阿嬤院民穿上禮服走秀時，竟會想站起來走幾步路，讓看護人員相當感動；3位阿嬤說，年輕結婚時沒穿過新娘禮服，感謝如新護家為她們圓夢；也有參加的阿嬤遺憾透露，可惜老公不在了！活動充滿悲喜交加的情緒。

賴建宏說，高齡化社會會有更多長輩需要機構的照顧，身為長照一份子，如何盡到這份職責，讓在機構安養的長輩院民們實現期待，老年一樣可活躍精彩。透過這類活動也可讓長照人員看見長輩澎湃的心情及感動的淚水，日後這群長照人員會更知道自己的工作使命與價值，相信也能影響長照人文及環境。

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