524同婚登記上路 台南女議員拍影片說這「四寶」

2019-05-12 08:54

〔記者萬于甄／台南報導〕524同婚登記即將上路，時代力量台南市議員林易瑩近期找來戶政人員，以快問快答的方式拍攝影片，告訴同志朋友如何登記、該準備的結婚登記四寶外，影片中也提到戶政單位主動致電詢問同性註記的情侶，是否願意登記結婚，讓不少網友大讚「好貼心」。

司法院釋字第748號解釋施行法規定，年滿18歲的同性伴侶可成立同性婚姻關係，將在5月24日上路，為讓民眾了解如何登記，市議員林易瑩找來戶政人員拍影片現身說明，內容提到為恭賀新婚誌慶，台南戶政單位特準備小禮物恭喜同婚伴侶，而永康目前約有4對預約同婚登記。

此外，林易瑩詢問，近期有不少同志朋友接到戶政人員電話詢問是否要登記，對此，戶政人員表示，為慶祝524歷史性的一刻，因此特打電話向曾到戶政單位註記同性伴侶的民眾，詢問是否有意願要預約登記結婚。

戶政人員也說，同婚登記與一般結婚一樣需備妥「結婚四寶」，包含結婚書約、雙方當事人到場、雙方當事人身分證、戶口名簿及印章。影片最後，林易瑩也逗趣問到，若同婚後想離婚，戶政單位是否也準備好了？戶政人員則回答，結婚與離婚流程差不多，大約都是半小時。

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