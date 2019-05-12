今各地多雲暖熱 高溫上看32度！

2019-05-12 06:40

〔即時新聞／綜合報導〕今（12）日風場轉為偏東風，天氣穩定，各地大多為多雲到晴的天氣，僅迎風面的東半部地區有零星陣雨，午後在各山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，在山區附近活動請多留意。

氣溫方面，西半部及台東高溫約30到32度，宜花也有28、29度，中午前後會有些熱的感覺，請多補充水分；而清晨及夜裡各地低溫普遍在22至25度，感受舒適至涼爽。

另外，位於關島東南東方海面的熱帶性低氣壓，2時的中心位置距離鵝鑾鼻東南東方約3800公里的海面上，向西北西移動，對台灣沒有影響。

空氣品質部分，今日環境風場為偏東風，中部以南位於背風區，風速偏弱，污染物易累積；受光化作用影響，午後臭氧濃度易上升；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，下週一（13日）主要是偏南風影響，白天暖熱，高溫約30至33度，戶外活動請補充水分；各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東地區有局部短暫陣雨，午後雷陣雨主要發生在山區，部分平地也有機會受到影響。

下週二（14日）有一道鋒面掠過台灣北部海面，但白天大致上仍相對暖熱，高溫約30至32度；降雨方面，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後易有局部短暫雷陣雨，主要發生在山區及近山的平地。

下週三至下週六（15日至18日）風向轉為西南風，各地高溫約29至33度，其中盆地、高屏內陸及花東縱谷有機會上看35度高溫，請注意補充水分及防曬；降雨方面，受到暖濕西南風影響，南部及花東地區有局部短暫陣雨，其中下週四之後雨區更擴展至中部地區，且這段期間鋒面較為接近，天氣稍不穩定。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 30 24 ~ 31 26 ~ 30 24 ~ 29

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