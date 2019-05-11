母親節多「花錢」！5月到貨量少1半 高雄康乃馨漲價1倍

2019-05-11 23:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年受氣候影響，高雄國際花卉市場5月上旬到貨量比去年同期減少2成，平均批發價上漲近6成，漲幅略高於全國，買氣最旺的康乃馨今年到貨量減半，批發均價上漲達1倍，明天適逢母親節，買氣可望增溫。

根據農委會批發市場交易行情統計，全國花卉市場自3月起漲，5月上旬到貨量比去年同期減少2成，每把均價約72元，比去年同期約47元，上漲53％，其中，高雄國際花卉市場均價約70元，比去年約44元，上漲59％，漲幅略高於全國。

值得一提的是，高雄市場因康乃馨減產，5月上旬到貨量減少5成，批發均價上漲1倍，以單朵紅每把約88元，比去年約70元，上漲約2成5；多朵紅每把98元，比去年20元多了78元，相當於去年的3.8倍，也高於全國均價95元。

高雄國際花卉批發市場指出，每年花卉拍賣交易量達7億元，今年因氣候異常，暖冬生長太快，造成花期提早，又5月產區調整，花卉種類偏少，但不影響品質，康乃馨因去年價格不好，今年產區種植面積減少，到貨量減少5成，量少價揚達1倍。

花店老闆：自行吸收成本 不敢漲太多

鳳山區花店老闆王丁輝說，今年花卉受氣候影響，到貨量減少1至2成，花卉可挑選顏色也變少，如玫瑰、菊花、百合等，連帶影響業績減少1至2成，康乃馨搭乘母親節順風車，加上減產量少價揚，單朵紅每枝零售價50元，多朵紅零售價35至40元，但考量民眾荷包，自行吸收成本，僅微幅上漲，不敢漲太多。

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