老公被酒駕害死！女子淚崩：這就是你給兒子的生日禮物？

2019-05-11 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕一名女子今在臉書上淚訴，她的老公才32歲就被酒駕害死，然而從過世到現在，對方卻沒有任何悔意跟道歉，讓她真的無法原諒。而面對明天（12日）就是母親節，原本一家4口應好好聚在一起慶祝，她也痛心地表示，「多希望這只是一場夢」，丈夫的離去不該是明天兒子生日得到的禮物，也不該是他們結婚12週年紀念的禮物，悲傷的文字讓許多網友看了都感到鼻酸。

女子今晚在臉書社團「爆怨公社」上抒發情緒，「我忍了好幾天，但我真的無法可忍，能不能讓酒駕直接判處死刑！你知道因為你的自私害了一個完整的家庭支離破碎嗎？」女子表示，她的老公才32歲，還有很多事情沒有做完，且兒子女兒都還小，他們以後要怎麼辦？

「10:52分，最後我只能這樣牽著你的手，看著你離開......」。女子說，肇事者自先生過世後，不僅沒有半通電話，更沒有任何悔意跟道歉，這讓她整個心都碎了，「真的無法原諒！也不能原諒！」

女子最後也悲痛地向老公喊話，「你真的就這樣丟下我，這就是你明天送兒子的生日禮物，這就是你送我的結婚12週年紀念禮物」，可以的話，她多希望這只是一場夢，且下輩子他們還要一起當夫妻。

許多網友看完整篇文後都感到鼻酸，紛紛留言鼓勵女子，「媽媽加油」、「要為了孩子堅強下去」、「雖然傷心，但是為了孩子，你更要打起精神來」、「孩子只剩你了，加油」、「支持酒駕加重刑責」、「請節哀，老公換另一種方式在守護妳們」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/