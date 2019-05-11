小黃提供長者3種「隱藏版優惠」！北市暖心運將被讚爆

2019-05-11 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕計程車司機一些NG的載客行徑，是許多人放棄計程車改搭Uber的原因之一。不過，近日有民眾就搭到一台超佛心的小黃，提供長者3種隱藏版優惠，其中，97歲以上的長輩搭車還完全免費，讓許多網友直呼，「其實還是有很多小黃司機人很好」。

女網友昨天在臉書社團「爆怨公社」PO出照片，開玩笑地抱怨，「台北市竟然有這麼好的小黃司機，而且超有禮貌和親切」。從照片中可見，車內掛著一張牌子，上面寫著，「85歲以上長者，少收50元；91歲以上長者，120元以內只收20元，120元以上收半價；97歲以上長者免費，限雙北市」，3種優待長者的「隱藏版優惠」讓許多網友都覺得感動。

網友們紛紛留言，「第一次聽到有這麼好的計程車司機」、「這種小黃值得稱讚」、「拜託多一些這種小黃司機，真的一堆爛的害到一些很好的」、「社會上的正能量」，不過也有網友認為，「在台北能85歲以上又能自己坐車不多吧」，可以的話優惠年齡應該再設低一點。

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