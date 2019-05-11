小小麵包設計師 細心做出母親節最佳賀禮

2019-05-11 23:55

〔記者張忠義／高雄報導〕推動食農教育不遺餘力的帕莎蒂娜烘焙坊，今天舉行「第二屆小小麵包設計師繪畫徵選」頒獎典禮，從400多件的投稿作品中，評選出38件「我的夢幻美味麵包」得獎作品，得獎學童都將作品獻給媽媽，成為最有意義的母親節賀禮。

高雄市教育局長吳榕峯、副局長陳珮汝及前教育部政次蔡清華等應邀擔任頒獎人，嘉許得獎孩童的創意與熱忱，現場看到許多精彩的繪畫作品，感受到孩子無限的潛能，也對帕莎蒂娜舉辦本活動給予高度肯定，將美味麵包與民眾生活藝術連結在一起。

帕莎蒂娜烘焙坊表示，A組優選獎「螃蟹QQ甜心」，是由龍華國小二年級學生陳巧潔贏得，B組優選獎「火山甜心」，則是東光國小五年級學生王清桂的作品，麵包主廚邱宏宇師傅挑戰製作出兩位小朋友所設計的麵包，並送給這兩位得獎的小小麵包設計師。

「螃蟹QQ甜心」的螃蟹造型與彩色棉花糖的組合，第一眼就吸引評審目光，主廚將螃蟹做成甜麵包，螃蟹肚子內包入芋頭麻糬內餡，肚子外放上軟綿香Q的棉花糖，眼睛用巧克力豆點綴，整隻螃蟹看起來飽滿可愛。

「火山甜心」麵包用巧克力麵糰放入模具，做成圓錐火山造型，火山口淋上香甜粉紅的草莓巧克力，狀似熔岩流下，火山口頂端放上草莓果乾粒當做火紅岩漿，山坡放上一顆顆巧克力豆，成為一座香甜可口的小小火山，與會者紛紛嚐鮮試吃。

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