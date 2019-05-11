金門迎城隍慶典暖身 兩岸「蜈蚣」共襄盛「舉」

2019-05-11 20:58

〔記者吳正庭／金門報導〕金門慶祝浯島城隍遷治339年慶典，今天舉辦「62節蜈蚣座親子嘉年華」，特別加入「水獺」、「台灣黑熊」、「梅花鹿」等大型布偶，打造宗教結合保育的美事一樁，還有首度跨海來金門的中國國家級非物質文化遺產的「海滄蜈蚣閣」共襄盛舉，共慶城隍遷治，熱鬧又有喜氣。

金門「迎城隍」被文化部列為國家重要民俗活動，其中，蜈蚣座是最大亮點，民間相信，蜈蚣座出巡有滌蕩邪穢、去災招祥的功能；建國100年，金門於農曆4月12日當天的迎城隍慶典，以100節、長度176公尺的「世界最長純人力肩扛蜈蚣座」，獲金氏世界紀錄認證，當時座上化妝小朋友200名、肩扛人力868名，工作人員178名，繞行金城鎮市區1680公尺。

今天登場的蜈蚣座親子嘉年華，雖然規模只有62節，但要繞行金城市街，仍需克服路口、彎道的過彎技巧，親子蜈蚣座長度約107公尺，上坐124名小朋友、下方400名替換肩扛人力許多都是小朋友家長，雖然路程約2小時，家長都很開心扛住了這場「甜蜜的負擔」。

金門縣長楊鎮浯、金城鎮長李誠智、縣籍立法委員陳玉珍及專程抵金的台北市立動物園園長金仕謙等人都到場參加這場結合宗教與保育的親子活動；保育類動物「水獺」、「台灣黑熊」、「梅花鹿」的人偶在特定地點出現，大受小朋友和年輕人喜歡，爭相合影。

中國廈門市海滄蜈蚣閣文化傳習中心主任李明元說，中國國家級非物質文化遺產的「海滄蜈蚣閣」，以手工製作7節蜈蚣座，有14人參加；下午出發後遶行後浦城區，在金城國中體育場前以象徵「好彩頭」，與金門蜈蚣座「龍頭對龍頭」，為蜈蚣座出發帶來高潮。

今年浯島城隍遷治慶典由南門境天后宮值年，主委許燕輝一早與浯島城隍廟管委會主委楊耀芸，率4里里長和管委會幹部，邀請在地企業金和成企業有限公司董事長林春生、海福商務飯店董事長林志國、冠峯建設有限公司及辛炳巍合捐2500件紀念衫，連同日前金酒公司、昇恆昌、台開、味丹與黑松等企業公司捐贈的物品，一併舉行過爐祈福儀式，希望穿戴的信眾能得到城隍爺的加持和庇佑。

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