母親節好天氣！週日西半部飆32度 出門做好防曬

2019-05-11 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕明天（12日）是母親節，天氣穩定，各地大多為多雲到晴的天氣，但中午前後則較為悶熱，全台紫外線也達過量級，提醒民眾做好防曬並多補充水分。

中央氣象局預報，明天各地大多為多雲到晴的天氣，僅迎風面的東半部地區有零星陣雨，午後山區及近山區平地也會有局部短暫雷陣雨。另外，位於關島東南東方海面的熱帶性低氣壓，今天下午2點的中心位置，在距離鵝鑾鼻東南東方約4200公里的海面上，向西北西移動，對台灣沒有影響。

天氣風險公司指出，未來幾天將持續回溫，西半部天氣晴朗穩定，僅山區可能有陣雨發生的機率，民眾可多加把握8月裡難得的「好天氣」來曬洗衣物。

氣溫方面，明清晨及夜裡各地低溫普遍在22至25度，感受舒適至涼爽，但中午前後則較為悶熱，西半部及台東高溫約30到32度，宜花也有28、29度，提醒民眾多補充水分。

紫外線方面，明天全台都為過量級，外出20分鐘恐曬傷，提醒民眾做好防曬措施，10至14點最好不要在烈日下活動。

空氣品質方面，明中部以南位於背風區，風速偏弱，污染物易累積，中部、雲嘉南及高屏地區為「橘色提醒」等級；宜蘭及花東地區為「良好」等級，北部及竹苗地區為「普通」等級。

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