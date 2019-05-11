大古山野百合花季結束 吸引8萬多遊客

2019-05-11 21:02

［記者謝武雄／桃園報導］大古山野百合花季活動於昨天結束，配合母親節，主辦單位舉辦「媽媽的野百合之日」，邀請蔡家麟、曹雅雯等4位著名台語歌手輪番接力演唱；農業局預估活動共吸引8萬人次前來賞花，預估花期到五月底，包含大古山福山宮、大古山路邊坡、老鷹觀景平台、A10山鼻捷運站、外社橋頭、山鼻彩繪邊坡都是賞花的好去處。

市長鄭文燦也出席「媽媽的野百合之日」活動，他說今年大古山野百合花季共種植8萬2千株野百合，目前各景點開花率超過八成，滿山滿野的野百合，十分漂亮，活動期間也邀請十二家休閒農場參與，提供有機蔬菜、園藝造景、DIY及農事體驗等活動，最後一天閉幕典禮結合母親節，舉辦「媽媽的野百合之日」慶祝活動，期望遊客多來體驗休區旅遊，感受幸福經濟學。

鄭文燦說，市府推動「一區一花卉」政策，期望以地景再造發展各區觀光，野百合為台灣原生物種，象徵純潔及原生堅韌的生命力，選擇野百合為大古山的特色花卉，成功吸引遊客前來旅遊，民眾來大古山白天可欣賞滿坑滿谷的野百合，晚上則可欣賞大古山美麗的夜景。

農業局長郭承泉表示，大古山野百合花季自4月27日開展至今，已吸引近八萬人次前來賞花，其中約5千名遊客搭乘假日賞花接駁專車，1432人參與農場體驗活動，預估野百合最後花期至5月底，也鼓勵遊客趁著花開正盛，快來賞花。

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