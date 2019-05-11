馬拉拉共同創辦人 來台演講見證台灣暖實力

2019-05-11 18:39

［記者黃旭磊／高雄報導］第二屆亞太社會企業高峰會「啟動亞洲」於高雄展覽館舉行，馬拉拉基金會共同創辦人 Shiza Shahid、行政院政務委員唐鳳等上百名國內外人士暢談趨勢，盼全世界看見台灣暖實力。

高峰會今明（11、 12 日）舉行2天，論壇以「明日亞洲」為主軸，我國60家社會企業人士及國外講者匯聚，Shiza Shahid曾獲選時代雜誌「30 歲以下世界改變推手」，與諾貝爾和平獎得主Malala Yousafzai共同創立馬拉拉基金會（Malala Fund）；Shahid致詞表示，參與盛會深受感動，代表臺灣了解社會企業就是未來。

加拿大社會創新中心創辦人暨執行長Tonya Surman 發表主題演講；Surman強調，目的型經濟（Intentional Economy）以人與地球為本，將是趨勢，勉勵社會創業家應合作為社會帶來影響。

唐鳳、經濟部次長曾文生、高雄市副市長葉匡時及喜憨兒社會福利基金會董事長蕭淑珍，與會分享公私部門對於社會企業展望，「FOCA 福爾摩沙馬戲團」曾在世大運閉幕賽演出，表演特技讓與會人士驚艷。

主辦單位表示，高峰會緊扣聯合國永續發展目標（SDGs）7大議題，包括科技創新、海洋生態、氣候行動、循環經濟、社會增能、夥伴關係與企業社會創新，盼透過跨國、跨域研討促進區域交流。

Shiza Shahid讚揚臺灣了解社會企業。（主辦單位提供）

第二屆亞太社會企業高峰會吸引國內外人士座談。（主辦單位提供）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/