石碇居民抱怨超跑重機噪音擾人 侯友宜指示加強取締

2019-05-11 18:53

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市石碇區風景優美、公路蜿蜒，近年成為超跑與重機車友相約兜風玩車的好去處，但是超跑與重機超速及違規改裝者不少，尤其是清晨的噪音令當地居民不堪其擾，新北市長侯友宜今天指示轄區警分局加強取締違規停車、改裝及超速，評估在特定路段設置「測速區間」，要還給民眾清靜生活空間。

石碇里長王銘勇參加市長基層座談會時指出，近年來許多的超跑和重機愛好者，喜歡在假日清晨在石碇區雙溪口集結，沿著106縣道前往平溪、雙溪賞景旅遊，但是改裝的超跑和重機，不時發出震耳欲聾的噪音，令原本清靜的山區居民難以忍受。

地方人士也指出，雙溪口的三叉路口，有超商和淡蘭吊橋等景點，假日經常有大量汽機車沿路停放，造成塞車，盼能增設停車場改善解決。

市警局新店分局長劉炯炫表示，警方會在假日針對雙溪口的停車秩序加強整頓，對於停放當地的超跑和重機，加強改裝和超速取締，並移送監理單位複檢，盼能遏止改裝及超速歪風。

石碇區雙溪口常有超跑及重機聚集，居民抱怨噪音擾人。（記者翁聿煌攝）

淡蘭吊橋兩側停車影響106 乙線雙向通行。（記者翁聿煌攝）

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