部落市集挖寶 宛如一場同樂會

2019-05-11 17:54

［記者陳賢義／台東報導］台東市知本卑南族卡大地布部落時會利用週六舉辦部落市集，有美食冷飲、二手衣物，還有半買半相送的全新衣褲、小家電，及繡有傳統圖騰的手肩包和文創飾品，累了還有專業按摩，豐富又多元，大家聚集「巴拉冠（部落聚會所）前廣場，不僅婆婆媽媽爭挖寶，就連男族人也熱在其中，穿梭串門子，或席地與三五好友小酌閒聊，賣場裡時會唱揚起傳統歌謠，還有人一時興起就跳起舞，好不熱鬧，宛如一場同樂會。

吃喝玩樂一手包的部落市集，是大知本地區不分原漢都非常期待的聚會，可按摩紓壓，還有閃亮耀眼的美甲服務，也給了小農銷售自栽的有機蔬菜的機會。市集初發起時，報名參與攤位並不多，經口耳相傳、好呷道相報，報名攤位越來越踴躍。二手及全新的衣服、鞋子、包包及生活雜物、居家用品，還有在地族人文創及手作商品，美食更是色香味俱全，阿拜、咖啡、雞蛋糕、烤肉、黑糖餅、桃膠銀耳羹、手工冰淇淋、煎餃、臭豆腐、豬血腸、手工甜點，吃得好滿足。

另為響應環保愛地球，還商請攤商儘量「不要」提供提供塑膠袋或一次性的餐具，之前有一名攤商賣麵與咖啡，使用可清洗再重複使用的杯子及碗筷，做了一個很好的示範。部落市集非以營利為目的，反而是協助族人清理平日用不到的物品，與有需要的人結緣，每攤酌收清潔費50元，需用到電的100元，攤費全數捐給卡大地布文建站，關照部落老人。

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