因應524同婚合法 戶政系統將新增同婚登記項目

2019-05-11 19:00

〔記者黃欣柏／台北報導〕依照司法院大法官解釋，同志在今年5月24日後將可以合法結婚，據內政部最新的「同性婚姻法制化戶籍登記因應措施」報告指出，若同婚專法能趕在期限前通過，戶政系統將規劃新增「同性婚姻登記」、「同性婚姻撤銷登記」、「終止同性婚姻登記」等登記項目。

至於同婚團體十分關注的繼親收養問題，戶政系統上則預計沿用現行收養登記作業，只需要修正性別檢核功能，應可如期配合。

內政部指出，為了因應同婚相關的戶籍登記事項，戶籍登記相關書表文件將增訂「同性婚姻書約」、「終止同性婚姻協議書」等文件，作為戶籍登記的證明文件。對於成立同婚關係者，雙方將互稱「配偶」，但不會與他方的血親成立姻親關係，與他方的親屬間會互稱「家屬」。

在收養關係的稱謂部分，內政部表示，收養者將稱被收養者為養子或養女，養子女則稱呼其同性雙親為「父、養父」、「母、養母」，目前國民身分證、戶口名簿及戶籍謄本上的稱謂欄位及父母欄位，將不會省略「養」字。

內政部強調，依司法院釋字第748號解釋，若屆時政府未完成同婚法律的修正或制定，同性2人仍得依「民法」婚姻章規定，向戶政機關辦理結婚登記，而內政部也會提前完成戶政系統修正，可如期受理同婚相關登記作業。

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