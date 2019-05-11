搶救少子女化！嘉邑聖旻宮母親節送姻緣線

2019-05-11 17:53

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣許多年輕人不結婚、不生孩子，少子女化問題嚴重，因今年母親節與浴佛節（農曆4月8日）同為國曆5月12日，嘉義縣中埔鄉嘉邑聖旻宮明天將舉辦浴佛節佛誕日活動，為搶救少子女化，還贈送100條五行珠姻緣線及康乃馨，希望想結婚的年輕人有好姻緣，想當母親的女孩能順利生子女，祝賀母親節快樂。

聖旻宮宮主張甲育說，廟宇主祀大甲媽祖等神明已35年，20年前成立聖旻親德會，從事公益，長年與友宮一起贊助嘉義縣山區灣潭等7所小學物資及急難救助等，88風災時還和吉普車隊一同到高雄及嘉義山區救災。

張甲育說，明天是佛祖佛誕日，聖旻宮下午1點30分進行團拜，有感於近年來年輕人少結婚，少子女化，未來的母親將越來越少，聖旻宮製作五行珠姻緣線，經神明加持保佑，由紅牌女星「洪洪」打扮成大甲媽祖送給來參與的有緣男女，希望今年來求得的人們能順利結婚生子，增產報國，「讓母親節能長長久久」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/