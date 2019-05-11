台灣有這麼好的咖啡！ 初嘗古坑風味 世界大師驚艷

2019-05-11 17:24

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣府昨天在古坑華山舉辦「世界咖啡職人論壇」，邀請世界咖啡大師Agnieszka Rojewska 、吳則霖與在地咖啡業者及咖啡農分享如何拓展台灣咖啡競爭力，2位世界咖啡大師對古坑台灣咖啡的風味驚艷。

今天咖啡職人論壇在古坑華山觀止舉行，2位世界咖啡大師示範手沖在地的台灣咖啡，對於台灣咖啡風味來自波蘭、世界第一位女性冠軍咖啡師Agnieszka Rojewska認為，果香味道多、甘甜度夠，喝起來複雜度豐富，很訝異台灣有這麼好的的咖啡；台灣在地的世界冠軍大師吳則霖說，台灣咖啡有豐富水果味外，還有細緻的茶香。

雲林縣長張麗善指出，台灣咖啡節今年邁入第17年，今天的世界咖啡職人論壇是今年台灣咖啡節的前奏，未來會繼續舉辦咖啡相關活動，她最大的目標是要再創古坑台灣咖啡風華。

雲林縣文化處長陳璧君表示，透過世界咖啡冠軍與在地咖啡業者對談，不但見證台灣咖啡栽植成就，並在交流中將台灣咖啡的美味和雲林人文內涵傳達到世界舞台。

世界咖啡大師Agnieszka Rojewska 示範手沖台灣咖啡。（記者黃淑莉攝）

世界咖啡大師吳則霖示範手沖台灣咖啡。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府昨天在古坑華山舉辦「世界咖啡職人論壇」，期盼將台灣咖啡推向世界舞台再現古坑台灣咖啡風華。（記者黃淑莉攝）

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