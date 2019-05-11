咬金戒、吃石門粽 富基漁港母親節觀光活動今登場

2019-05-11 17:15

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府民政局與石門區公所今天於富基漁港舉辦「石門粽、農特產等觀光推廣活動」，由副市長謝政達與石門區長林俊宏合力剝開重達百斤、加入石門鐵觀音茶特製的「石門粽-鐵定包粽」，象徵仕途或是考運等都能「鐵定包中」。為響應母親節，活動中也邀請30位媽媽參加粽頭彩咬金戒，幸運者可獲得價值近5000元的金戒。

石門粽、農特產等觀光推廣由94歲資深肉粽達人林蜂、謝政達和林俊宏在現場與民眾一同包肉粽。而為了因應五月份國中會考，活動也製作500個有求必粽香包，贈送給現場民眾、考生，預祝金榜題名。

此外，因活動於母親節前夕辦理，不僅請到猛男與媽媽們開心互動，現場也邀請30位媽媽參加「粽頭彩咬金戒」，最後由住在東湖的黃秋香幸運咬中金戒，她害羞表示，「第一次參加石門粽活動，沒想到就咬中，超開心！」

活動也結合富基漁港海鮮、石門在地農特產品進行展售會，並安排石門在地粽子業者齊聚一堂，包括石門區農會、林蜂肉粽、王家肉粽等，讓民眾能品嚐到各式口味的肉粽。現場只要消費滿百元，即可參加百元消費抽獎樂，有40吋液晶電視、各式家電、海鮮等豐富獎品。

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