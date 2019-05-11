有洋蔥！ 學童朗誦台語詩 追思抗癌作家顧德莎

2019-05-11 16:36

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕抗癌作家顧德莎上月15日病逝，她用餘生推動在地文學及兒童台語詩文，母親節前夕，今天適逢她的生日，親友舉辦「詩藏無盡語─顧德莎紀念會」，邀請作家朋友用詩來懷念她，同時展示她生前號召文學界好友創辦的《幼穎兒童台語文學》半年刊創刊號，精忠國小學童更現場朗誦《幼穎》創刊號入選的「阿母」等多首台語詩，象徵台語文一代傳過一代的傳承，讓現場不少人都淚濕了眼眶。

「阿母，因為有你，逐工攏是甜蜜的滋味，逐工攏是幸福自在的生活。」精忠國小學童用台語詩「阿母」來分享對顧德莎的感念；《幼穎》編輯林瑞崐老師所指導的大同國小學童張本鈺，也在現場朗誦顧德莎「油桐花」、「柑仔園的勞動者」等詩作，讓與會者重溫顧德莎詩文的溫度。

「顧德莎紀念會」在嘉義文創園區新嘉義座舉行，「嘉義書式生活」成員，包括勇氣書房、仁偉書局、朗朗書店、島呼冊店、台灣圖書室共同策劃，台語詩人林央敏、作家吳鈞堯、洪玉芬等人，以及顧德莎在嘉義市社區大學影像詩班的弟子劉嘉聖等人，一起透過唸詩來懷念她，林聰明沙鍋魚頭第三代傳人林佳慧也分享，她跟著顧德莎學台語，店內每道菜都多了台文拚音菜單。

嘉義市長黃敏惠讚揚顧德莎是勇敢的女性，用文學之筆、淺顯易懂的文字回顧生命苦難，打動人心，透過台語文學的傳承與推動，讓更多人來學習台語文化，市府文化局籌劃透過影像紀錄方式，感念她的貢獻。顧德莎的母親、子女及她的妹妹出席紀念會，表達對大家的感謝。

《幼穎》總編輯韓滿說，顧德莎生前心心念念的就是這本刊物，創刊號6月發行，但她來不及看到就離開，讓好友們很不捨，編輯群團隊將盡力把刊物辦好，明年還要辦台語文學夏令營。

顧德莎抗癌10年，病魔摧殘她的身心，卻更加壯大她的意志力，她去年發表《驟雨之島》，今年2月成立《幼穎》半年刊，臨終前於上月13日舉辦《我佇黃昏的水邊等你》有聲台語詩集、《說吧。記憶》等2本新書分享會，上月15日不敵癌症病魔而病逝，享年62歲。

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