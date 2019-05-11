台商回流潮欠缺多少勞力？ 勞動部長許銘春：目前難預測

2019-05-11 16:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今（11）日在成功大學光復校區舉辦大型就業博覽會，勞動部長許銘春到場為求職朋友加油打氣。對於台糖量販店大量解雇勞工案，她受訪表示，將會努力協助勞工爭取權益。

許銘春表示，勞動部獲悉後立即提供諮詢協助，並指派南市勞工局依法強制介入勞資協調，並且持續與南市勞工局保持聯繫，即時了解全盤狀況，台糖量販店也是有提出方案，對於受影響勞工的訴求，勞動部會努力協助，同時關懷他們後續的就業服務。

此外，對於「中美貿易戰」影響所及，爆發台商回流潮欠缺勞力，許銘春表示，已和經濟部密切聯繫，以利掌握欠缺多少人力，由專人協助提供客製化媒合服務，以本地勞為主，目前包括智邦等家公司已提出1600多名人力需求，傳統產業或科技資訊業都有，這波回流潮總共需求多少人力，目前無法預測，尚待後續事業單位提出申請協助，至於回流台商有無外勞需求，事業單位視實際需求評估。

許銘春也表示，她上任後包括基本工資的調整、微型創業貸款額度從100萬提高到200萬、勞基法也修正通過派遣勞工保障的相關條文，未來也要鼓勵推動最低工資法、中高齡與高齡者就業促進法、職災保險的立法等，希望能使勞動法制更完備，要讓勞工朋友能安穩工作。

今天這場就業博覽會，共有90家企業釋出超過6500個工作機會，其中超過5成職缺薪水30K起跳，甚至還有廠商開出70K要找生產製造主管、課長、工程師等職缺搶人才，會場滿是人潮。勞動力發展署雲嘉南分署表示，活動超過5000人參與，投遞履歷也逾3000人次。

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