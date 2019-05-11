柑林國小100歲 侯友宜舞森巴歡慶

2019-05-11 15:33

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市雙溪區柑林國小今天舉行創校100年校慶活動，市長侯友宜到場祝賀，與地方媽媽們一起跳熱情的森巴舞，場面歡樂，侯友宜還宣布，未來將每3年挹注200萬元經費給每個偏鄉學校，充實各校教學設備。

柑林國小今天慶祝百年校慶，以「蛻變傳承，世紀柑林」為主題辦理系列活動，包括校友回娘家、攜手賞螢憶童趣等，侯友宜今天與師生一起切壽桃，為百週年校慶紀念牆揭牌，並種下創校百年紀念樹，並瀏覽校方蒐集整理的校史文物、舊照片等，與各界一同見證柑林國小辦學一世紀的成果。

侯友宜表示，他相當重視偏鄉教育，為了讓孩子群性學習，協助柑林進行混齡教學，在硬體方面挹注180萬經費進行普通教室改造，讓整體環境更適合學科混齡教學，並定期邀請聘任督學到校對話，讓進行學科混齡教學的學校有專業協助。

教育局長張明文表示，為了穩固偏鄉師資，新北市率全國之先，於106學年度教師甄試開設偏鄉組，也在教師甄試將混齡議題融入，尋找具有混齡專業師資；另為提升偏遠地區教師進行專長授課，結合專長巡迴授課模式共聘師資，以及教學訪問教師計畫讓優秀的教師到偏鄉學校協助提升教師專業知能。

在資源挹注方面，每間偏鄉學校每3年200萬元經費，充實教學設備，未來偏鄉學校可依循新北市小校轉型計畫定位其學校特色，或者循實驗教育相關計畫，轉型為學校型態實驗教育，活化教育型態。

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