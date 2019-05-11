頭前溪畔出現搶拍「水泥塊」群 原因是...

2019-05-11 14:49

［記者黃美珠／竹縣報導］今天有不少人聚在頭前溪畔搶拍「水泥塊」！原來這個「水泥塊」就是網路上赫赫有名的「豆腐岩」！

進入5月以後新竹縣山區連續大雨，來自山區的地表逕流則慢慢往頭前溪的上游匯聚，影響所及，位於下游的豆腐岩近日水位逐漸上升，終而溢流過豆腐岩面，不僅形成網路上瘋傳的美景，轟隆隆的水聲猶如千軍萬馬，不用看到溪水就先聽到聲音，走近欣賞不無波濤洶湧的澎湃、壯闊。

只是前述山區連續降雨後的限定美景，等到天氣轉趨穩定，水位下降，豆腐岩又將再度回歸到過去低水位期的寧靜，所以從昨天傍晚過後就有不少慕名者前往朝聖搶拍。

今天太陽露臉，除了清澈、潔淨的溪水漫過豆腐岩稍縱即逝的景致，藍天、白雲映襯著碧綠的水面，更平添在場者想拿出手機捕捉的動力。

許多有經驗、也耐心等候前述美景逐一到位的好「攝」之徒，一早就把握良機，端著自己的相機前往搶拍。有人打趣說，這也算是另種台灣奇蹟。

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