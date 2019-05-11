珍愛健保 健保署竹北辦造勢慶祝會

2019-05-11 13:50

［記者黃美珠／竹北報導］健保開辦滿24週年，健保署今天在新竹縣竹北市的水圳森林公園舉辦「健康存摺e手握 全家幸福媽咪go」的嘉年華慶祝活動，現場有社區的民眾表演、健康操、摸彩活動以及28攤包括免費健康檢測、用藥諮詢、醫政宣導攤位，健保署署長李伯璋和新竹縣長楊文科一起亮相替活動造勢，宣傳健保快易通app，呼籲鄉親踴躍下載「健康存摺」做好自主健康管理。

李伯璋說，台灣的全民健保屢獲國際媒體讚揚，現在他們有健保快易通APP，只要下載「健康存摺」，就能輕鬆掌握個人最近3年的就醫資訊。今年還增加了眷屬管理功能，可查詢小朋友和父母的就醫紀錄，守護自己、也守護家人健康。

此外，他還說，「全民健保分級醫療」概念今年將納入國小課綱，建立國人珍惜健保資源的正確觀念。

縣長楊文科說，健保真的是台灣在國際上特別值得驕傲的政策，希望大家一起珍愛健保。

今天的活動現場安排有：不老樂童西洋鼓隊、竹北社區柔力球、歌舞表演及健保行動劇等社區民眾的節目。

28個攤位，除了宣傳正確的醫療資訊，也配合母親節，在「打卡按讚 健保e把抓」攤位提供康乃馨造型的相框供民眾跟母親合照。

另有健保愛媽咪紋身貼紙、「我愛媽咪大宣言」心情告白貼，還有貼心的掃地機器人、空氣清淨機等180項摸彩獎品，給來客搏手氣。＃

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