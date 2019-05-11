颱風季將至！ 新北土石流防災資訊LINE上路

2019-05-11 13:34

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府農業局指出，去年瑪麗亞颱風新北市共發布105條黃色警戒土石流潛勢溪流，為實踐便民、智能城市，近期便成立「Line新北市土石流守護神」，建置土石流防災資訊LINE專屬ID: @lyo3306s，讓民眾能即時獲取土石流警戒資訊及雨量資料等。

農業局指出，土石流防災資訊LINE分為4大區塊，包括土石流導覽，介紹新北市24區的土石流潛勢溪流、土石流自主防災社區2.0及相關Q&A；防災資訊，隨時提供觀測雨量、累積雨量及土石流紅黃色警戒訊息；防災圖資，提供颱風動向的圖資及相關疏散避難地圖的查詢；其他服務，量身設定警戒訊息收到的區域，免除過多的警戒訊息。

此外，農業局長李玟也表示，今年汛期已至，山區民眾應多注意相關防災資訊，遇有疏散撤離時，請配合疏散，避免土石流傷亡憾事發生，而今年加上新北市土石流守護神2.0守護新北市民，期盼能讓民眾及早離災與避災，減少災害及傷亡的發生。

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