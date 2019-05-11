手部無力隱隱作痛...「媽媽手」惹的禍

2019-05-11 12:44

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕母親節已屆，不少家庭都會慶祝、慰勞母親們的辛勞。苗栗縣大千醫院也指出，平日媽媽們忙進忙出，身體難免出現各種疲勞症狀，其中手部受傷變成「媽媽手」，需要適時緩解獲接受治療。

大千醫院公館診所近來有一起病例，一名33歲的廖媽媽為了照顧一歲多的小孩，辭去工作後全心照顧小孩，但近來抱寶寶或擰毛巾時不只手腕隱隱作痛，就連想提水壺也手部無力無法提起。廖媽媽就醫後，醫生發現竟是「媽媽手」惹的禍。

公館診所復健科醫師董莉貞說，媽媽手好發於中年婦女或剛生產後的產婦，主要是日常生活中不正確用力、或是反覆用力，如抱小孩時姿勢不正確、時間太長，或者忙於家務導致肌肉痠痛。

另外，上班族工作也不能大意，董莉貞表示，長時間重複使用拇指施力例如打字、握筆，端餐盤與使用手機等，都有可能患有「媽媽手」。

而「媽媽手」常見症狀包括大拇指根部疼痛、疼痛位置能感覺到壓痛和無力感、或是覺得大拇指「卡卡的」，需要用另一手把拇指扳開等。

董莉貞建議，除了就醫，也能利用伸展運動緩解症狀，例如大拇指肌腱伸展運動，首先伸直患側手臂，之後把大拇指內收，以四指包覆大拇指後腕慢慢往下伸展肌腱，維持15秒，再休息5秒，可重複4至5次。

另外則是腕伸肌伸展運動，先伸直患側手臂後將掌心向下，用另一手壓住手背，當感覺前臂緊繃後，同樣維持15秒，再休息5秒，可重複4-5次。

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