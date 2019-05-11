台西公所揚母愛 999純金項鍊足感心

2019-05-11 12:35

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣台西鄉公所今天表揚模範母親，公所特別訂製999純金項鍊送給15位模範母親，鄉長林芬瑩表示，母愛無私偉大，就像真金不怕火煉。

台西鄉模範母親表揚大會於鄉立幼兒園舉行，林芬瑩親自為每個媽媽戴上項鍊，感謝她們辛苦持家，教養兒女，模範母親們人人都特別打扮上台接受表揚，家人們也上台分享榮耀。

台西模範母親共有15名，分別是海南村林選、光華村丁王邁、溪頂村吳芒、山寮村林吳捷、和豐村林月下、台西村丁束月、蚊港村丁素女、牛厝村陳明色（提報縣表揚）、泉州村丁錦花、五榔村黃麗玉、海北村陳月枝、五港村傅林綿花、海口村林丁梅花、永豐村丁玉葉、富琦村林吳秀媚。

林芬瑩說，台西鄉公所雖財政困窘，為表達對媽媽尊崇心意，為模範母親量身打造純金項鍊並致贈當選獎狀以表達最高祝賀與敬意，並安排自助餐讓一家人能共進午餐，擁有一個難忘母親節。

此外台西鄉公所政風室為宣揚政府廉能意識，共創廉潔家園，宣導民眾洽公不送禮，公務員不收禮，廉能政府好治理，共同促進廉能政治。

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