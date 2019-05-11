停業1年4個月寶島時代村重開幕 「董娘」小潘潘未現身

2019-05-11 11:53

〔記者陳鳳麗／南投報導〕去年元旦停業的寶島時代村今天重新開幕，舊員工9成回村工作，董事長江欽良強調要接地氣且做公益，宣布每年提2000萬元設寶島人文關懷基金會，「董娘」藝人小潘潘神隱近500天，江欽良說，小潘潘還在北部休養，昨日還有通電話關心，盼早日養好身體再回來做南投媳婦。

藝人小潘潘的丈夫江欽良開設的寶島時代村，前年10月下旬因遭檢調搜索隨即熄燈停業，其官司今年元月初起訴，起訴罪嫌僅剩偽造文書和違反公司法，起訴後不久，江欽良即宣布寶島時代村將復業，時間選在母親節前後，3月份再確定於母親節前一天重新開幕。

江欽良上午先與「香蕉新樂園」設計總監吳傳治啟鑰，隨即在祥獅陣前導下進入寶島時代村，相較6年前開幕的政商冠蓋雲集，今天重新開幕沒有政治大咖，藝人則有老牌藝人張柏舟情義相挺擔任主持人，另有姚元浩、「草屯囝仔」等人到場，「草屯囡仔」並擔任寶島愛心大使。

開幕儀式走溫馨路線，曾受助的社福團體到場感謝，江欽良也宣布助養以琳關懷協會的8歲女童旻恩到大學畢業，讓她不用擔心阿嬤會變老先走，生活無所依靠。另江欽良也宣布與企業界朋友成立寶島人文關懷基金會，每年至少提撥2000萬元做公益。

江欽良今天請出自己的85歲老母親參加，而其藝人牽手小潘潘則未現身，江欽良說，自從警方搜索行動之後，小潘潘即生病，目前還在北部休養，但她很關心重新開幕一事，昨日還有通電話了解準備情形，希望她趕快好起來，再回來當南投媳婦，跟他一起打拚。同時也在開幕式中強調，不會被挫折打倒，會繼續拚下去。

江欽良除受訪強調小潘潘都有持續關心他的事業，寶島時代村有一區喜事專區也擺放他和小潘潘的結婚照，顯示兩人的關係不變。

寶島時代村重新開幕後，有42個廠商進駐，另有50個公益和小農攤位免費提供，員工有150人，江欽良透露，舊員工有9成回村工作。

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