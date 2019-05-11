13日起2工程 台61線苗栗縣路段交管、封閉

2019-05-11 11:16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕交通部公路總局苗栗工務段，辦理台61線路面刨鋪施工作業，將於13日到22日，封閉苗栗縣竹南鎮到後龍鎮南下主線路段；另，為辦理後龍觀海大橋檢測作業，於15、16日連續2天晚間9點到翌日清晨6點作業，配合作業管制區域，後龍觀海大橋全線封閉，禁止人車通行，請用路人於施工期間遵循交維設施指示行駛及改走替代道路。

苗栗工務段表示，路面刨鋪施工作業，將於5月13日上午9點起至5月22日下午5點止，封閉台61線93K+500（竹南鎮）～101K+400（後龍鎮）南下主線；封閉期間，車輛改道行駛台61線南下慢車道，請用路人車遵照現場施工標誌及人員指揮行駛。

另，後龍觀海大橋檢測作業，將於5月15日晚間9點至16日上午6點，及16日晚間9點至17日上午6點，連續2天夜間進行，配合作業管制區域，後龍觀海大橋全線封閉，禁止人車通行，請用路人於施工期間遵循交維設施指示行駛及改走替代道路。

苗栗工務段建議，後龍觀海大橋封閉時段，北上車輛可行至台61線後龍交流道（105K+900）匯出銜接至公路（台6線），左轉縱貫公路（台1線）接中華路（苗9線），再左轉至龍山路（苗9線），左轉大山腳路（苗11線）行駛至台61線右轉往竹南。

南下車輛則可行至101.2K左轉大山腳路（苗11線），右轉龍山路（苗9線）再右轉接中華路（苗9線），直行接縱貫公路（台1線）右轉接至公路（台6線）駛至台61線往通霄。

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