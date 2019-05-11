店家遭放鳥！客人自開菜單 爽約後竟咆哮「彼此認知上的錯誤」

2019-05-11 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友在「爆料公社」上發文表示家裡在台中市開川菜小館，在母親節前夕受到客人的爽約與咆哮，客人自開菜單最後卻放鳥，還否認自己有訂位，表示「這是彼此認知上的錯誤，所以不需要前來！」讓女網友除了心疼他的母親，也上網提醒其他同業小心這樣的事發生。

據「爆料公社」貼文指出，該名發文的女網友家中在台中勤美誠品附近開設川菜小館，因近期為母親節，為餐飲業忙碌檔期之一，訂單不少。2日當天，店裡主廚接到黃小姐電話想要預訂5/7下午2-3點間用餐，人數為2桌20位。主廚了解狀況後，便表示「只要有預訂，即便是休息時間我們也能為你服務！」並請黃小姐到粉絲專頁先看菜色，可以事先預訂菜色方便準備。

5日當天粉絲專頁收到黃小姐私訊，對話中黃小姐先詢問了菜色後，更自己打了一份菜單選定要哪些料理，詢問若要做一桌8人份要多少錢？網友母親在訊息中回覆她「點大份的即可，不需要做到8人份的大小，若現場不夠可以再加點」。訊息最後詢問對方是否以她提出的菜色準備，雖然對方已讀了對話，不過前面的對話她對菜色的量，回覆了「好」！讓店家以為黃小姐已確認訂單。

訂位當天黃小姐未出席，她接起店家電話後表示「她沒有預訂」，更表示「這是彼此認知上的錯誤，所以不需要前來！」女網友表示，黃小姐點的菜色為兩桌，有帶絲老鴨湯、西湖醋魚等需事先準備的預定菜；老鴨湯需事先熬製6小時，女網友心疼媽媽事先準備好的菜色報廢掉了，還被客人在電話中咆哮「店家有義務要確定訂位！」，該名女網友非常生氣與不捨，也將此悲慘經驗PO網讓大家借鏡，提醒同業一定要跟客人確認訂單，避免這樣的狀況。

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