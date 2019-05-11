社規師成果展 今天來新瓦屋闖關拿好康

2019-05-11 08:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕107年度新竹縣社區規劃師駐地操作計畫成果展，即日起到15日在竹北新瓦屋集會堂展出，今天（11日）將結合市集設置60個攤位，端出社區表演、竹工藝DIY、美食等，前400名參加社區闖關活動成功的民眾，還可獲得小禮物或十三好市集現金兌換券。

新竹縣社區規劃師駐地操作計畫成果展，以象徵「種下新竹縣美麗的希望」拉開序幕，宣示「友善‧共好‧樂活」用行動打造綠色好生活。交通旅遊處表示，社規劃培訓計畫7年來，累積培訓471名社規師，打造198個社區亮點。去年共有20個社區單位參與培訓，打造24個社區亮點，即日起到15日（每日上午10點至下午4點）在竹北新瓦屋集會堂展出。

社規師計畫主持人曾繡雅表示，透過社規師巧手打造亮點縮影，呈現4個不同展場風格，包括「公園改造」翻轉生活的角落，成為三代親子舒活園；「友善環境」守護土地，打造老少共享的樂遊學園；「地方創生」透過創造地方產業，點亮回家的路；「文化資產」藉由工藝和文化，串起有故事的農村。

今天的戶外動態成果展，由社規師所結合新竹縣十三好市集，擺設60個攤位，呈現各社區特色，並將有社區表演、傳統竹工藝DIY、社區媽媽美食、手作工藝品等，透過闖關活動，讓民眾了解社造精神，前400位闖關成功者還可獲得小禮物或十三好市集現金兌換券。詳情可搜尋交旅處官網或「新竹縣社區規劃師加油站」臉書粉絲專頁。

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