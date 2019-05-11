全台罕見「騎樓里辦公室」 無門窗服務更接地氣

2019-05-11 08:08

〔記者謝介裕／南投報導〕又到了一年一度的母親節，今日南投市康壽里長林華騰特別騎著滿載康乃馨的腳踏車，穿梭在大街小巷，但他不是在賣花，而是沿街致贈里內媽媽們康乃馨，總共送出600朵，藉此向勞苦功高的媽媽們送上最虔誠的祝福及敬愛之意以外，也配合長照2.0進行家戶關懷，再度讓人看到「騎樓里辦公室」貼心的一面。

現年70歲的林華騰，已連任3屆里長，9年前甫當選里長時，便曾向市公所多次反映缺乏辦公場所的問題，然而，包括龍泉、三民、仁和、南投、彰仁及崇文等6里，也都面臨同樣的難題，加上市公所遲至今日也無法給予滿意的答覆，他索性利用住家騎樓的空間設置辦公室，外界也以「騎樓里辦公室」稱之。

他的辦公室只有1張桌子、椅子及1台腳踏車，看似簡陋，但因周邊有公園、菜市場、銀行及商業大樓等良好的地理位置，加上騎樓也無門窗的開放空間特性，民眾若有任何問題，便可直接登門洽詢，身為里長的林華騰也總是細心、耐心又和藹可親協助解決，久而久之，這個「騎樓里辦公室」也成為里民及公所聯繫的重要平台。

林華騰打趣表示，他說不定是全台唯一在騎樓辦公的村里長，但誠如「麻雀雖小、五臟俱全」般，為民服務的項目及功能一樣也不少。

尤其，南投是典型農業縣，許多年輕人須到外縣市工作謀生，加上人口嚴重老化，里內獨居老人也有愈來愈多之勢，才藉由送媽媽康乃馨活動，積極宣導長照2.0政策，如社區關懷據點提供的課程包括手工藝、唱歌休閒等等，十分豐富、多元，希望銀髮族能多多參與，如同康壽里名稱一樣活得健康又長壽，進而讓年輕一輩無後顧之憂，好好安心工作。

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