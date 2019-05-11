博鬥畫面曝光！忠犬拚命阻蛇侵門踏戶

2019-05-11 07:45

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣前仁愛鄉長孔文博愛狗，農園養了多條狗，每條狗都忠心守護家園，繼月初「莉塔」狂吠欲擊退侵門踏戶的大蛇後，剛生產完不久的「瑪麗」也發威，吠叫提醒主人，並與另一隻黑狗聯手攻擊蛇，孔文博趕來命令「鬆口」，牠們才停止攻擊，孔文博笑說：「我家的狗守護家園太厲害，蛇類最好不要來！」

孔文博是在昨日傍晚聽到農園裡傳來狗叫聲，仔細一聽是剛生產完不久的黃狗「瑪麗」的叫聲，由於連日下雨，昨日下午雨停且變熱，他心想「難道又有蛇類侵入？」循聲音方向走向，果然發現「瑪麗」和另一隻黑狗聯手攻擊入侵的錦蛇。

「放下！」孔文博大聲發號司令，兩隻家犬立即聽話鬆口，將口中咬的蛇放下，儘管錦蛇被鬥得奄奄一息，他還是決定將牠夾起，帶到遠處的山林裡放生。

孔文博說，平日若出門，所有狗兒一定會關進籠中或綁起來，昨日下午陪太太回娘家幫岳母慶祝母親節，傍晚返家後才把狗兒放出來，鬆綁的狗兒很快就發現入侵家園的蛇，為了不讓蛇接近主人住的房子，兩隻狗兒聯手攻擊，才聽到狗吠叫，錦蛇已成為雙犬的手下敗將。

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