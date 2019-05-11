台大教授示警 白色恐怖接軌紅色恐怖會很可怕！

2019-05-11 06:42

〔記者林曉雲／台北報導〕28年前發生獨台會案，正就讀清華大學歷史研究所的廖偉程等4名學生遭到逮捕，檢警單位依當時《刑法》第100條與《懲治叛亂條例》對4人求處「唯一死刑」。台大歷史系教授周婉窈在臉書發警語表示，台灣的民主和自由，得來不易，是前輩們流血、拼命、衝撞、犧牲、奮鬥換取來的，我們一定要再撐個十幾二十年，讓這麼年輕的民主自由體制可以穩固下來，同時破除舊勢力；不然，白色恐怖接軌紅色恐怖，會很可怕。

周婉窈向年輕朋友喊話，如果是今年28歲的年輕朋友，在出生的那一年，情治單位可以進入校園抓學生，然後用「二條一」起訴（約是唯一死刑）。她呼籲年輕人不要相信簡化的講法，以為1987年解嚴台灣就自由民主化了，世界有這麼童話就好了。解嚴只是解除台灣省戒嚴令，當然是很大的變化，但白色恐怖四大惡法的三大惡法都還在，即「動員戡亂時期臨時條款」、「懲治叛亂條例」、「戡亂時期檢肅匪諜條例」。

1987解嚴後，還要經過5年的激烈衝撞和抗爭，到了1991年三大惡法陸續廢除，萬年國會解散，1992年刑法100條修訂，台灣才走向自由民主化的路程。

周婉窈也請年輕人不要相信，誤認為這是專制獨裁統治當局賞給你的恩惠，不然，在那5年的衝撞抗爭期間，蔡有全、許曹德台獨案、鄭南榕自焚，以及28年前的5月9日發生的「獨立台灣會案」如何理解？可以想像28年前台北車站坐滿什麼人嗎？為了什麼？她也請年輕人不要相信，大學有哪個校長有通天本領可以擋軍警特進入學校抓人，不主動協力已經謝天謝地了。

1992到現在不過27年，在這之前長達43年（1949年到1992年）的期間，國家機器被濫用，黨、政、軍、警、特、教、媒體都捲進去，不是主導，就是做出系統性的協力，光是黨國官僚體系的慣性就夠瞧，周婉窈提醒大家別忘了江國慶案發生在1996年。一個以「國慶」命名的年輕人江國慶（1975年10月10日出生到1997年8月13日去世），被捕、被刑求逼供，最後連通知家人都沒，就被槍斃。這還只是22、23年前的事，年輕朋友可能還沒出生，或還是小孩子。

周婉窈大聲疾呼，台灣的民主和自由，得來不易，是前輩們流血、拼命、衝撞、犧牲、奮鬥換取來的。此外，不要輕估過去黨、政、軍、警、特、教、媒體的殘留力量。我們一定要再撐個十幾二十年，讓這麼年輕的民主自由體制可以穩固下來，同時破除舊勢力；不然，白色恐怖接軌紅色恐怖，會很可怕。那些加害者和共犯集團的成員及其血緣或精神後裔，只是換個檔，繼續操作濫用國家機器，順手得很。

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